Vic-sur-Seille Moselle Nous vous proposons une sortie au vélo rail de Magnières le 19 Juin réservée aux célibataires. Rendez-vous à 10h30 au Foyer Georges de la tour, départ à 11h en bus, repas tiré du sac, dessert offert par le Foyer, promenade en draisine de 14h à 16h et retour au Foyer en bus à 17h30. +33 3 87 01 13 61 Nous vous proposons une sortie au vélo rail de Magnières le 19 Juin réservée aux célibataires. Rendez-vous à 10h30 au Foyer Georges de la tour, départ à 11h en bus, repas tiré du sac, dessert offert par le Foyer, promenade en draisine de 14h à 16h et retour au Foyer en bus à 17h30. Foyer Georges de la Tour

lieuville 48.78282#6.52971