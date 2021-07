SORTIE PAPILLONS DE NUIT – SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE Sainte-Reine-de-Bretagne, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Sainte-Reine-de-Bretagne.

SORTIE PAPILLONS DE NUIT – SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE 2021-07-31 – 2021-07-31

Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique Sainte-Reine-de-Bretagne

On en compte pas moins de 5 000 espèces en France, et pourtant combien en avez-vous déjà eu l’occasion d’observer ? Lors de cette « chasse nocturne », venez découvrir avec des entomologistes, comment se déroule un inventaire de ces papillons méconnus et pourtant fabuleux, et apprenez à les reconnaître !

Proposé par l’atlas entomologique régionale

