Sainte-Adresse Seine-Maritime Sainte-Adresse Sortie nature animée par le Groupe ornithologique normand. Cet espace naturel sensible est l’un des meilleurs “spots” en Normandie pour suivre la migration des oiseaux. Sur une bonne journée, observation de pinsons et étourneaux par milliers. Rendez-vous au parking du phare de la Hève, 100-102 rue du Carrousel à Sainte-Adresse.

Date : le samedi 15 octobre à 9h.

enslittoral@seinemaritime.fr +33 2 32 81 68 70

