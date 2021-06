Saint-Bonnet-ElvertSaint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert Corrèze, Saint-Bonnet-Elvert Sortie Nature « De la Forêt au Jardin » Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-ElvertSaint-Bonnet-Elvert Catégories d’évènement: Corrèze

Saint-Bonnet-Elvert Corrèze Saint-Bonnet-Elvert Saint-Bonnet-Elvert R.V. 9:00 pour présentation de l’association, puis à partir de 9:30, marche de 2 km environ à la découverte de la forêt, de sa faune, sa flore et ses secrets. Vue sur les forêts des gorges du Doustre et de la Dordogne.

m.vernejoux@orange.fr

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Prévoir de bonnes chaussures.

