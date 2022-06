Sortie Nature – Comment accueillir la biodiversité dans nos espaces urbains Méru Méru Catégories d’évènement: Méru

Oise

Sortie Nature – Comment accueillir la biodiversité dans nos espaces urbains Méru, 8 juillet 2022, Méru. Sortie Nature – Comment accueillir la biodiversité dans nos espaces urbains

Méru Oise

2022-07-08 14:00:00 – 2022-07-08 16:00:00 Méru

L'impact des espaces urbains sur l'environnement vous préoccupe ? Vous souhaitez favoriser la biodiversité chez vous ? Cette sortie nature gratuite dans la commune de Méru vous permettra de découvrir comment accueillir la biodiversité dans les espaces urbains tout en profitant d'une balade en extérieur ! Merci de réserver votre place du lundi au vendredi (fin des inscriptions 3 jours avant l'atelier) www.cpie60.fr – contact@cpie-hautsdefrance.fr – 03 23 80 03 02

Méru

