Seine-Maritime

Sortie nature : Balade attelée sous les feux d’Antifer Le Tilleul, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Le Tilleul. Sortie nature : Balade attelée sous les feux d’Antifer 2021-07-30 20:30:00 – 2021-07-30

Le Tilleul Seine-Maritime Sortie nature animée par Défi-Caux. Sortie nocturne pour enfants et parents, en attelage à la lueur des flambeaux, au moment de l’allumage du phare d’Antifer. Rendez-vous au domaine équestre d’Etretat, 250 rue de la Sauvagère au Tilleul. Date : le vendredi 30 juillet à 20h30

