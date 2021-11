Plérin Plérin Côtes-d'Armor, Plérin Sortie nature – A la découverte de la géologie du littoral Plérin Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plérin

Sortie nature – A la découverte de la géologie du littoral Plérin, 5 décembre 2021, Plérin. Sortie nature – A la découverte de la géologie du littoral Plérin

2021-12-05 – 2021-12-05

Plérin Côtes d’Armor Plérin Circuit « Saint Laurent » (du cycle de randonnées géologiques pédestres sur le littoral plérinais)

Linéaire total : 2 km ; parcours sur le sentier des douaniers et descente sur l’estran de la pointe de Chatel Renault, parcours sur l’estran sableux jusqu’au phare du Légué, puis retour par la route. Visite animée par Gilles Marjolet, géologue retraité.

Inscription obligatoire pour les circuits auprès du Centre culturel Le Cap. lecap@ville-plerin.fr +33 2 96 79 86 00 Circuit « Saint Laurent » (du cycle de randonnées géologiques pédestres sur le littoral plérinais)

Linéaire total : 2 km ; parcours sur le sentier des douaniers et descente sur l’estran de la pointe de Chatel Renault, parcours sur l’estran sableux jusqu’au phare du Légué, puis retour par la route. Visite animée par Gilles Marjolet, géologue retraité.

Inscription obligatoire pour les circuits auprès du Centre culturel Le Cap. Plérin

dernière mise à jour : 2021-11-17 par Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plérin Autres Lieu Plérin Adresse Ville Plérin lieuville Plérin