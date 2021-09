Crépy Crépy Aisne, CREPY Sortie nature à Crépy : “Brame du cerf” Crépy Crépy Catégories d’évènement: Aisne

CREPY

Sortie nature à Crépy : “Brame du cerf” Crépy, 1 octobre 2021, Crépy. Sortie nature à Crépy : “Brame du cerf” 2021-10-01 20:15:00 – 2021-10-01

Crépy Aisne Crépy Une invitation en soirée à venir découvrir cette période de reproduction du roi de la forêt, le cerf ! RV devant la mairie de la commune à 20h15 (départ à 20h30 / réserver au préalable car sortie annulée en cas de mauvaise prévision météo | prévoir une lampe torche / durée : ~ 3h)… Une invitation en soirée à venir découvrir cette période de reproduction du roi de la forêt, le cerf ! RV devant la mairie de la commune à 20h15 (départ à 20h30 / réserver au préalable car sortie annulée en cas de mauvaise prévision météo | prévoir une lampe torche / durée : ~ 3h)… +33 3 23 20 90 33 Une invitation en soirée à venir découvrir cette période de reproduction du roi de la forêt, le cerf ! RV devant la mairie de la commune à 20h15 (départ à 20h30 / réserver au préalable car sortie annulée en cas de mauvaise prévision météo | prévoir une lampe torche / durée : ~ 3h)… DR dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, CREPY Autres Lieu Crépy Adresse Ville Crépy lieuville 49.60384#3.51495