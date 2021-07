Beaurieux Beaurieux Aisne, Beaurieux Sortie nature à Beaurieux : « Archéologie et paysage » Beaurieux Beaurieux Catégories d’évènement: Aisne

Sortie nature à Beaurieux : « Archéologie et paysage » 2021-09-12 10:00:00 – 2021-09-12 17:00:00

Beaurieux Aisne Beaurieux 0 0 Venez découvrir toutes les richesses de l’archéologie et les richesses naturelles de Beaurieux… dépaysement garanti !

Une sortie organisée en partenariat avec la commune, la Communauté de communes du Chemin des Dames et la Fédération départementale des chasseurs de l’Aisne, l’INRAP, le Pôle archéologie du département. Inscription obligatoire (début de la sortie à 10h / lieu de RV précis communiqué à l’inscription / prévoir chaussures de marche et pique-nique). reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96 http://cen-hautsdefrance.org/ Venez découvrir toutes les richesses de l’archéologie et les richesses naturelles de Beaurieux… dépaysement garanti !

Beaurieux