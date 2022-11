Sortie mycologique Singleyrac Singleyrac Catégories d’évènement: Dordogne

Singleyrac

Sortie mycologique Singleyrac, 30 novembre 2022, Singleyrac. Sortie mycologique

Lieu-dit Peyrichoux VTF Singleyrac Dordogne VTF Lieu-dit Peyrichoux

2022-11-30 09:30:00 – 2022-11-30

VTF Lieu-dit Peyrichoux

Singleyrac

Dordogne Singleyrac Organisé par la Société Mycologique du Périgord. Départ 9h30 pour la cueillette – 12 h pique -nique repas tiré du sac – 14 h identification des champignons avec la participation des mycologues Organisé par la Société Mycologique du Périgord. Départ 9h30 pour la cueillette – 12 h pique -nique repas tiré du sac – 14 h identification des champignons avec la participation des mycologues +33 5 53 23 91 80 Pierre Bacogne pixabay

VTF Lieu-dit Peyrichoux Singleyrac

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Singleyrac Autres Lieu Singleyrac Adresse Singleyrac Dordogne VTF Lieu-dit Peyrichoux Ville Singleyrac lieuville VTF Lieu-dit Peyrichoux Singleyrac Departement Dordogne

Singleyrac Singleyrac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/singleyrac/

Sortie mycologique Singleyrac 2022-11-30 was last modified: by Sortie mycologique Singleyrac Singleyrac 30 novembre 2022 Dordogne Lieu-dit Peyrichoux VTF Singleyrac Dordogne Singleyrac

Singleyrac Dordogne