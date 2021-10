Bondoufle B 14 BONDOUFLE, Essonne Sortie loisirs : Escape game et Clip’n Climb (escalade ludique) B 14 Bondoufle Catégories d’évènement: BONDOUFLE

Sortie loisirs : Escape game et Clip'n Climb (escalade ludique)

B 14, le dimanche 5 décembre

B 14, le dimanche 5 décembre à 13:30

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Dimanche 5 décembre 2021, sortie Escape game et Clip’n Climb en après-midi sur réservation —————————————————————————————— ### Tarif 2 Jeux d’évasion grandeur nature. Une équipe de joueurs doit parvenir à s’échapper d’une pièce en moins d’une heure et ainsi tester ses compétences logiques, ses capacités à communiquer et à résister à la pression du temps. Puis dans Clip’n Climb, murs d’escalade ludique de 10m de haut équipés de systèmes d’assurance automatique qui retiennent les participants s’ils chutent, vous escaladerez des parcours les yeux bandés, dirigés au son de la voix de votre coéquipier. [[https://www.youtube.com/watch?v=QP-pNzh4g30](https://www.youtube.com/watch?v=QP-pNzh4g30)](https://www.youtube.com/watch?v=QP-pNzh4g30)

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d'effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne

2021-12-05T13:30:00 2021-12-05T18:00:00

2021-12-05T13:30:00 2021-12-05T18:00:00

