Sortie famille à marée basse Pleumeur-Bodou, 21 octobre 2021, Pleumeur-Bodou. Sortie famille à marée basse 2021-10-21 13:30:00 – 2021-10-21 15:15:00 Station LPO Ile Grande

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Découverte du monde vivant de l’estran, tel un grand restaurant pour oiseaux en bord de mer où tout s’agite et s’adapte… afin de survivre coûte que coûte ! Bottes et chaussures d’eau animation.7iles@lpo.fr +33 2 96 91 91 40 http://sept-iles.lpo.fr/ Découverte du monde vivant de l’estran, tel un grand restaurant pour oiseaux en bord de mer où tout s’agite et s’adapte… afin de survivre coûte que coûte ! Bottes et chaussures d’eau dernière mise à jour : 2021-08-13 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Station LPO Ile Grande Ville Pleumeur-Bodou lieuville 48.80381#-3.58356