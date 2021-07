Varaignes Varaignes Dordogne, Varaignes Sortie découverte nature Varaignes Varaignes Catégories d’évènement: Dordogne

Varaignes

Sortie découverte nature Varaignes, 2 août 2021, Varaignes. Sortie découverte nature 2021-08-02 14:30:00 – 2021-08-02 Le Bourg Accueil du CPIE Périgord-Limousin

Varaignes Dordogne Varaignes Découverte de la vallée du Crochet, de la zone humide au causse calcaire. Sur réservation. +33 5 53 56 23 66 Ghislaine Le Moël dernière mise à jour : 2021-02-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Varaignes Autres Lieu Varaignes Adresse Le Bourg Accueil du CPIE Périgord-Limousin Ville Varaignes lieuville 45.59799#0.53047