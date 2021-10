Saint-Valentin Saint-Valentin Indre, Saint-Valentin Sortie d’Automne – A la découverte de la culture des champignons pleurotes et shiitakes bio Saint-Valentin Saint-Valentin Catégories d’évènement: Indre

Saint-Valentin

Sortie d'Automne – A la découverte de la culture des champignons pleurotes et shiitakes bio Saint-Valentin, 19 octobre 2021, Saint-Valentin.
2021-10-19 14:30:00 – 2021-10-19 16:00:00

Saint-Valentin Indre Saint-Valentin Nombre de places limités ( 15 personnes). Réservation à l’Office de Tourisme des Champs d’Amour. La ferme des Dormes ouvrira ses portes et vous fera découvrir, dans un lieu exceptionnel, la culture bio des champignons pleurotes et shiitakes. +33 2 54 49 71 69 Nombre de places limités ( 15 personnes). Réservation à l’Office de Tourisme des Champs d’Amour. Office de Tourisme des Champs d’Amour dernière mise à jour : 2021-09-28 par

