Sortie culturelle et détente à Lautrec 2021-07-24 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-24 22:00:00 22:00:00 Association Séga'liens 6, chemin de Musac

Valderiès Tarn Valderiès EUR 2 L’Association Séga’liens à Valdériès propose de vous amener à Lautrec pour une journée culturelle et de détente.

Classé parmi un des plus beaux villages de France, (re)découvrez ce joli village médiéval à travers une visite guidée. accueil@cs-segalatarnais.org +33 5 63 56 55 88 http://www.cs-segalatarnais.org/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par Office de tourisme du Ségala Tarnais

