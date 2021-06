Vouneuil-sur-Vienne Réserve Naturelle du Pinail Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Sortie crépusculaire sur le Pinail Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août à Réserve Naturelle du Pinail

Partez sur le sentier de découverte du Pinail à la nuit tombée. Accompagné d’un guide, écoutez la faune nocturne qui se réveille. RDV à 21h au Chalet d’accueil de la Réserve naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne. Chaussures de randonnée et tenue adaptée recommandé ! Interdit aux vélos et aux chiens (même tenus en laisse). Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes sur réservation). Renseignements et inscription auprès de GEREPI au 05 49 02 33 47 ou sur [[contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org)](mailto:contact@reserve-pinail.org)

Sortie gratuite, inscription obligatoire sur hello asso.

Laissez-vous guider sur la réserve naturelle dans un ambiance particulière… Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T21:00:00 2021-07-07T22:30:00;2021-07-21T21:00:00 2021-07-21T22:30:00;2021-07-28T21:00:00 2021-07-28T22:30:00;2021-08-04T21:00:00 2021-08-04T22:30:00;2021-08-11T21:00:00 2021-08-11T22:30:00;2021-08-18T21:00:00 2021-08-18T22:30:00;2021-08-25T21:00:00 2021-08-25T22:30:00

Détails Catégories d'évènement: Vienne, Vouneuil-sur-Vienne