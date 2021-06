Vandoncourt Vandoncourt 25230, Vandoncourt Sortie/atelier 123 nature : Les plantes sauvages et leurs vertus Vandoncourt Vandoncourt Catégories d’évènement: 25230

Vandoncourt 25230 Qu’elles soient comestibles ou médicinales, elles sont nombreuses à nous proposer leur magie ! Une balade pour (re)rencontrer ces plantes que nous croisons depuis toujours sans les connaître ou arrachons de nos jardins sans vergogne !. Intervenant : Serpe et Chaudron

Atelier adultes/enfants > A 15h à la Damassine à Vandoncourt.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme). Tarif : 5€/adulte.

Durée : 3 h – Nombre de places limité.

dernière mise à jour : 2021-06-08

