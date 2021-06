Wattrelos Centre social de l'avenir Nord, Wattrelos Sortie à Bray Dunes Centre social de l’avenir Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Sortie à Bray Dunes Centre social de l'avenir, le samedi 14 août à 08:00

Centre social de l’avenir, le samedi 14 août à 08:00 5€ par adulte de plus de 12 ans, 3€ pour les moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 3 ans

La plage en famille Centre social de l’avenir 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T08:00:00 2021-08-14T19:00:00

