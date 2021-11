Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Hérault, Villeneuve-lès-Béziers SOROPTIMIST BEZIERS : CINEMA-DEBAT Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

2021-11-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-18

Opération Cinéma organisée par Soroptimist Béziers pour soutenir l'action contre les violences faites aux femmes.

