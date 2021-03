Toulouse Muséum de Toulouse Toulouse Conférence en ligne : Sorcières contemporaines Muséum de Toulouse Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Conférence en ligne : Sorcières contemporaines Muséum de Toulouse, 3 mars 2021-3 mars 2021, Toulouse. Conférence en ligne : Sorcières contemporaines

Muséum de Toulouse, le mercredi 3 mars à 18:30

### Conférence en ligne [**Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes – Hommes**](https://api-culture.toulouse.fr/web/social/-/femmes-hommes-mois-de-l-egalite) Du mouvement spirituel Wicca en plein essor aux USA, aux pratiques activistes féministes, la sorcière est devenue une figure du féminin contemporain. Source de fierté et réappropriation de la puissance féminine, la sorcellerie s’entremêle avec de nouvelles spiritualités, luttes politiques et combat LGBTQI+. **Par Céline du Chéné**, documentariste et chroniqueuse pour «Mauvais Genres» sur France Culture, auteure de _Les sorcières_, une histoire de femmes (2020), et **Marie Lisel**, sorcière queer, praticienne en hypnose éricksonienne, artiste, co-créatrice de l’installation sonore « [Révélez votre magie intérieure](https://soundcloud.com/museumdetoulouse/une-experience-singuliere-dauto-hypnose) » au Muséum de Toulouse. ### Plus d’infos [Site du Muséum ](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=28467302) ![]() ### Infos pratiques Retransmission en direct et en différé ce mercredi 3 mars de 18h30 à 20h30, sur [la chaîne Youtube du Muséum de Toulouse. ](https://www.youtube.com/channel/UCe_QLfo_PIEvjYxeVwQQ4DA)

Entrée libre

Culture Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-03T18:30:00 2021-03-03T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse