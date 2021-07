Soprano Martigues, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Martigues.

Soprano 2021-07-24 – 2021-07-24 Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône

45 45 Avec comme mots d’ordre, fête, amour et paix !

N’hésitez plus et venez vivre la Cosmopolitanie avant qu’il ne soit trop tard.

Dans le cadre du Martigues Summer Festiv’ Halle, une programmation remarquable pour enthousiasmer des publics différents (du 22 au 24 juillet 2021).



Le contexte sanitaire de l’époque nous avait imposé de scinder la soirée du 24 juillet 2021 en deux.

La situation actuelle nous permet de les réunir. La date du 25 juillet n’aura donc pas lieu, nous invitons le public à venir assister au concert le 24, les billets restent ainsi valables sans échange.

Toutefois, les clients le souhaitant peuvent se faire rembourser en se rapprochant de leur point de vente afin de connaître les modalités de remboursement.

Date limite de remboursement : 25/08/2021.



En raison des consignes sanitaires – 4m2 par personne – l’organisateur ne peut plus vous proposer du placement debout.

Le Pass sanitaire est nécessaire. Si vous n’êtes pas vacciné il vous sera demandé un test négatif au Covid (PCR ou Antigénique) a l’entrée du Festival.

Ces tests sont à faire pour toute personne de + de 11 ans.



Dans le cadre la 4ème édition des concerts à ciel ouvert « Martigues Summer Festiv’ Halle ». Une programmation remarquable pour enthousiasmer des publics différents. Du 22 au 24 juillet 2021.

Après son départ pour les étoiles, Soprano vous donne rendez-vous lors d’une série de dates exceptionnelles en festivals avant de poursuivre sa quête et revenir pour un nouvel album en 2021!

lahalle@ville-martigues.fr +33 4 42 44 35 35 https://www.martigues-summerfestivhalle.com/

dernière mise à jour : 2021-07-20