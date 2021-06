Enghien-les-Bains Enghien-les-Bains 95880, Enghien-les-Bains Sophrologie-relaxation (événement en ligne) Enghien-les-Bains Enghien-les-Bains Catégories d’évènement: 95880

Enghien-les-Bains

Sophrologie-relaxation (événement en ligne) Enghien-les-Bains, 12 juin 2021-12 juin 2021, Enghien-les-Bains. Sophrologie-relaxation (événement en ligne) 2021-06-12 17:00:00 17:00:00 – 2021-06-12 17:20:00 17:20:00

Enghien-les-Bains 95880 Enghien-les-Bains Dans le cadre de la Journée Mondiale du Bien-être, l’association Crescend’eaux vous propose une séance de sophrologie-relaxation, à suivre en direct sur le site internet ou la page Facebook de l’Office de Tourisme. accueil.tourisme@enghien95.fr +33 1 34 12 41 15 http://www.ot-enghienlesbains.fr/ Dans le cadre de la Journée Mondiale du Bien-être, l’association Crescend’eaux vous propose une séance de sophrologie-relaxation, à suivre en direct sur le site internet ou la page Facebook de l’Office de Tourisme.

Détails Catégories d’évènement: 95880, Enghien-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Enghien-les-Bains Adresse Ville Enghien-les-Bains lieuville 48.96911#2.30549