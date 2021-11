Albi Institut National Universitaire Champollion Albi, Tarn Sonia Delaunay : La casa Sonia ou l’atelier simultané, un art total Institut National Universitaire Champollion Albi Catégories d’évènement: Albi

Les conférences de l’UPT sont en **accès libre et gratuites pour les adhérents.** Une participation de **4€** sera demandée sur place, pour les non-adhérents. Pensez à vérifier les dates, horaires ou lieu sur le site avant les conférences. Des changements peuvent avoir lieu. Les conférences ont lieues dans le Bâtiment Multimédia de l’INU Champollion.

4€ pour les non-adhérents, gratuit pour les adhérents.

Conférence par Anne Nières. Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

2021-12-07T18:00:00 2021-12-07T20:00:00

