Sonates de Leclair Conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux (Salle Gramont), 5 décembre 2021-5 décembre 2021, Puteaux.

Sonates de Leclair

Conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux (Salle Gramont), le dimanche 5 décembre à 10:30

Ce programme sera consacré au célèbre compositeur Jean-Marie Leclair, danseur et violoniste virtuose, reconnu pour ses concertos et ses sonates pour violon soliste. Christophe Rousset, Chouchane et Astrig Siranossian proposent un moment musical autour de sonates extraites des troisième et quatrième livres de sonates de Jean-Marie Leclair, pour violon et basse continue, op 5 (1734) et op 9 (1743).

Musique de chambre

Conservatoire Jean-Baptiste Lully de Puteaux (Salle Gramont) 5 Rue Francis de Pressensé, 92800 Puteaux Puteaux Hauts-de-Seine



2021-12-05T10:30:00 2021-12-05T12:00:00