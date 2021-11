Son Ar Mein : Oratorio Jephté Morlaix, 28 novembre 2021, Morlaix.

Son Ar Mein : Oratorio Jephté Morlaix

2021-11-28 – 2021-11-28

Morlaix 29600

Création à partir de l’oratorio Jephte de Giacomo Carissimi.

Véritable bijou baroque mettant en scène un moment dramatique de l’Ancien Testament, cet oratorio explore mille et un chemins de la représentation des passions. À la densité très monteverdienne, cette œuvre appelle inexorablement des échos instrumentaux et vocaux que les troupes du Temps Suspendu et de Son ar Mein convoqueront ici avec audace et poésie, en plus des pages de Giacomo Carissimi. L’occasion, pour le public, de découvrir une version totalement inédite de Jephte, sublimée et plus que jamais opératique.

Les Musiciens du Temps Suspendu et le Son ar Mein Consort :

Peter de Laurentiis – Jephte

Marthe Davost – la fille de Jephte

Amélie Raison – soprano

Marie Favier – alto

Jérôme Collet et Thierry Cartier – basses

Louis Creac’h, Camille Ranciere – violons

Stanley Smith – viole de gambe

Caroline Liéby – harpe

Emmanuelle Huteau – basson

Lucile de Trémiolles – clavecin, orgue

conception et direction coproduction Son ar mein / le Temps suspendu

Tarifs :

– Plein : 18€

– Réduit : 15€ (adhérents Son ar Mein et bénéficiaires des minima sociaux)

– Jeune : 5€ (moins de 18 ans)

contact@sonarmein.bzh +33 7 85 12 40 80 http://www.sonarmein.bzh/

Création à partir de l’oratorio Jephte de Giacomo Carissimi.

Véritable bijou baroque mettant en scène un moment dramatique de l’Ancien Testament, cet oratorio explore mille et un chemins de la représentation des passions. À la densité très monteverdienne, cette œuvre appelle inexorablement des échos instrumentaux et vocaux que les troupes du Temps Suspendu et de Son ar Mein convoqueront ici avec audace et poésie, en plus des pages de Giacomo Carissimi. L’occasion, pour le public, de découvrir une version totalement inédite de Jephte, sublimée et plus que jamais opératique.

Les Musiciens du Temps Suspendu et le Son ar Mein Consort :

Peter de Laurentiis – Jephte

Marthe Davost – la fille de Jephte

Amélie Raison – soprano

Marie Favier – alto

Jérôme Collet et Thierry Cartier – basses

Louis Creac’h, Camille Ranciere – violons

Stanley Smith – viole de gambe

Caroline Liéby – harpe

Emmanuelle Huteau – basson

Lucile de Trémiolles – clavecin, orgue

conception et direction coproduction Son ar mein / le Temps suspendu

Tarifs :

– Plein : 18€

– Réduit : 15€ (adhérents Son ar Mein et bénéficiaires des minima sociaux)

– Jeune : 5€ (moins de 18 ans)

Morlaix

dernière mise à jour : 2021-10-29 par