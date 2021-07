Steinbach Steinbach Haut-Rhin, Steinbach Sommerfest-Konzert Steinbach Steinbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Steinbach

Sommerfest-Konzert Steinbach, 6 août 2021-6 août 2021, Steinbach. Sommerfest-Konzert 2021-08-06 20:00:00 – 2021-08-06

Steinbach Haut-Rhin Au programme de cette soirée musicale en plein air : de la chanson klezmer avec le trio à cordes LamuZik & Charivaris, et une deuxième partie de soirée très festive avec le duo « Acorps de rue ». Au programme de cette soirée musicale en plein air : de la chanson klezmer avec le trio LamuZik & Charivaris, et une deuxième partie de soirée festive avec le duo « Acorps de rue ». Au programme de cette soirée musicale en plein air : de la chanson klezmer avec le trio à cordes LamuZik & Charivaris, et une deuxième partie de soirée très festive avec le duo « Acorps de rue ». dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Steinbach Étiquettes évènement : Autres Lieu Steinbach Adresse Ville Steinbach