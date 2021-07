Paris Parc de Choisy Paris Sỗma Parc de Choisy Paris Catégorie d’évènement: Paris

### **SỖMA** Sôma trace un parcours du geste sportif au geste dansé à travers trois interprètes et un musicien. Nous essaierons de traduire par le geste et le mouvement d’un modèle esthétique du corps sportif, juvénile et idéal tel une figure de marbre ou de bronze, tout en déclinant cette beauté sous de nombreux aspects: préparatifs, entraînement, compétition, victoire. Une danse adressée qui petit à petit se transforme en une danse pour soi, libre et joyeuse. Sôma approche également la notion du genre; les représentations sociales du corps sportif masculin qui se doit d’être viril, musculaire, suant, guerrier, performant, qui se doit opposé à un corps féminin révélateur de grâce, d’élégance, de douceur, de sensualité et d’esthétisme. Sỗma trace un parcours du geste sportif au geste dansé, tout en abordant les représentations sociales du corps masculin et celles du corps féminin. Parc de Choisy 128 avenue de Choisy 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris

