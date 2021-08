Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire SOL’ZIK #2 – DUO SZERELEM Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

SOL’ZIK #2 – DUO SZERELEM Brissac Loire Aubance, 6 août 2021, Brissac Loire Aubance. SOL’ZIK #2 – DUO SZERELEM 2021-08-06 – 2021-08-06

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance Au croisement de leurs cheminements artistiques respectifs, Léa et Amit chantent l’amour sous toutes ses facettes.

Que ce soit en grec, en hébreu, en yiddish, en arabe, en roumain, en bulgare, en russe… c’est un condensé du monde méditerranéen et des Balkans,

nourri d’influences multiples, qui se retrouve dans leur musique. Les artistes :

Léa Desaunay (chant, accordéon, guitare)

Amit Weisberger (chant, violon, mandoline) Chapeau prix libre (proposition 10 euros) Information pratique : venir avec sa chaise et éventuellement sa bouteille et son verre. Le vendredi 6 août, venez découvrir le concert du Duo Szerelem : un condensé du monde méditerranée ! https://www.facebook.com/lessaturzik Au croisement de leurs cheminements artistiques respectifs, Léa et Amit chantent l’amour sous toutes ses facettes.

Que ce soit en grec, en hébreu, en yiddish, en arabe, en roumain, en bulgare, en russe… c’est un condensé du monde méditerranéen et des Balkans,

nourri d’influences multiples, qui se retrouve dans leur musique. Les artistes :

Léa Desaunay (chant, accordéon, guitare)

Amit Weisberger (chant, violon, mandoline) Chapeau prix libre (proposition 10 euros) Information pratique : venir avec sa chaise et éventuellement sa bouteille et son verre. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Ville Brissac Loire Aubance lieuville 47.39717#-0.43631