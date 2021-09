Moulins Centre National du Costume de Scène Allier, Moulins Solo et duo de danse de la compagnie Colegram au CNCS Centre National du Costume de Scène Moulins Catégories d’évènement: Allier

Centre National du Costume de Scène, le vendredi 17 septembre à 21:00

Solos et duos de danse par la Cie Colégram —————————————— ### Avec projection sur la façade du CNCS. En partenariat avec le théâtre de Moulins. Compagnie Colégram. Ne manquez pas les créations de Tarek Aït Meddour et assistez à des performances dansées exceptionnelles

Entrée libre

Solo et duo de danse de la Compagnie Colegram Centre National du Costume de Scène Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins Allier

