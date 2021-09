SOLID’ART MONTPELLIER 2021 Montpellier, 24 septembre 2021, Montpellier.

SOLID’ART MONTPELLIER 2021 2021-09-24 – 2021-09-26

Montpellier Hérault

Ne manquez pas le salon solidaire d’art contemporain “Solid’Art” les 24,25 et 26 septembre 2021 au Zénith Sud.

►Après Hervé Di Rosa et MIST, c’est le street-artiste M. CHAT qui parraine le salon

Durant 3 jours, 70 artistes exposeront et échangeront avec le public : peintures, photos, sculptures, street-art, éditions, … il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses !

Cette rencontre avec l’art a une vocation solidaire. Sur chaque vente, les artistes inviteront les acquéreurs à effectuer un don au Secours populaire afin de permettre aux enfants accompagnés au quotidien de partir en vacances, d’accéder à la culture, aux loisirs et aux sports.

Rendez-vous les 24/25/26 septembre au Zénith Sud :

– Vendredi de 14h à 22h (vernissage à 18h30)

– Samedi de 10h à 19h

– Dimanche de 10h à 19h

70 artistes à rencontrer et plus de 700 œuvres à découvrir !

Entrée gratuite et Pass sanitaire requis.

