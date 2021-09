Nantes Nefs / Machines de l'Ile Loire-Atlantique, Nantes Solar project + The Royal Premiers – L’Été indien aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Solar project + The Royal Premiers – L’Été indien aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile, 15 octobre 2021, Nantes. 2021-10-15

Horaire : 20:30

Gratuit : oui Accès sur présentation du pass sanitaire. Concerts. 1ère partie – Solar project (afro-disco pop) : Ultra-Vitaminés. Voilà comment caractériser les Solar Project, résolument décidés à propager leur musique Afro-Disco Pop “feel good” et contagieuse. The Royal Premiers (soul) : Formé en 2009 à Nantes, le groupe s’organise rapidement grâce à de solides reprises et quelques compositions. Un concert qui vous replonge au coeur des swinging sixites… C’est envoyé avec une grosse énergie à coups de morceaux percutants ! Dans le cadre de l’Été indien aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.lesmachines-nantes.fr/wp-content/uploads/2021/09/flyer-ete-indien-2021.pdf

