Soirs d’été à l’Abbaye 2021, 4 août 2021-4 août 2021, Juaye-Mondaye. Soirs d’été à l’Abbaye 2021 2021-08-04 – 2021-08-04 Jardins et abbatiale Abbaye St Martin de Juaye Mondaye

Juaye-Mondaye Calvados Juaye-Mondaye Une flânerie musicale dans un cadre majestueux ! Les soirs d’été à l’abbaye proposent une alliance originale de musique ancienne et folklore normand. Début de soirée dans la cour de la ferme de l’abbaye : spectacle de folklore normand dans un cadre architectural d’exception : 45mns (de 20h45 à 21h30 ).

Puis dans la majestueuse église abbatiale, un concert de musique ancienne (chant, clavecin, violon, flute) autour des grands compositeurs européens du 18ème siècle (45mns) de 21h45 à 22h30.

Puis dans la majestueuse église abbatiale, un concert de musique ancienne (chant, clavecin, violon, flute) autour des grands compositeurs européens du 18ème siècle (45mns) de 21h45 à 22h30.

