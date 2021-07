Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Soirée Zombie Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Soirée Zombie Saint-Malo, 13 août 2021-13 août 2021, Saint-Malo. Soirée Zombie 2021-08-13 20:30:00 – 2021-08-13 00:00:00 Rue Maurice Nogues Parc de la Briantais

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Compagnie Happy Culture. Confiés aux comédiens de la compagnie Happy culture, le parcours Zombie et ses 10 personnages invraisemblables, sont ultra motivés pour faire vivre une véritable apocalypse aux spectateurs terrifiés. À partir de 11 ans. Jauge limitée, réservation obligatoire (resa-animation@saint-malo.fr) ou par téléphone. +33 2 99 81 20 59 https://www.ville-saint-malo.fr/ Compagnie Happy Culture. Confiés aux comédiens de la compagnie Happy culture, le parcours Zombie et ses 10 personnages invraisemblables, sont ultra motivés pour faire vivre une véritable apocalypse aux spectateurs terrifiés. À partir de 11 ans. Jauge limitée, réservation obligatoire (resa-animation@saint-malo.fr) ou par téléphone. dernière mise à jour : 2021-07-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Malo Adresse Rue Maurice Nogues Parc de la Briantais Ville Saint-Malo lieuville 48.62057#-2.00971