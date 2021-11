Crest Crest Crest, Drôme Soirée Tournoi de Coinche Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Soirée Tournoi de Coinche Archijeux 10 rue archinard Crest

2021-11-18



Crest Drôme RDV pour la Nuit du Jeu au cours de laquelle vous pourrez jouer, rigoler…

A cette occasion nous inaugurons notre Escape Game “The Mysterious K”.

L’aboutissement d’un travail de longue haleine, et nous espérons pouvoir partager ce moment avec vous ! association@archijeux.org +33 4 75 84 65 09 http://archijeux.org/ Archijeux 10 rue archinard Crest

