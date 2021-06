Beaune Beaune Beaune, Côte-d'Or Soirée thématique ‘Vignes et Vins’ Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Soirée thématique ‘Vignes et Vins’ Beaune, 26 juin 2021-26 juin 2021, Beaune. Soirée thématique ‘Vignes et Vins’ 2021-06-26 – 2021-06-26 Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny

Beaune Côte-d’Or EUR Rendez-vous au cœur des vignes de Beaune pour lire ensemble le paysage, voir les différents terroirs et décrypter le cycle végétatif et le travail de la vigne. Puis retour sur le lieu de vinification de nos vins pour une visite et dégustation et enfin un dîner convivial agrémenté de vieux millésimes de la Maison. visit@louisjadot.com +33 3 80 26 31 98 https://www.louisjadot.com/ Rendez-vous au cœur des vignes de Beaune pour lire ensemble le paysage, voir les différents terroirs et décrypter le cycle végétatif et le travail de la vigne. Puis retour sur le lieu de vinification de nos vins pour une visite et dégustation et enfin un dîner convivial agrémenté de vieux millésimes de la Maison.

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Étiquettes évènement : Autres Lieu Beaune Adresse Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Ville Beaune lieuville 47.03763#4.8406