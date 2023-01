Soirée théâtre Serres-Castet, 21 janvier 2023, Serres-Castet .

Soirée théâtre

Belvédère Chemin de la Carrère Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques Chemin de la Carrère Belvédère

2023-01-21 17:30:00 – 2023-01-21

Chemin de la Carrère Belvédère

Serres-Castet

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Deux spectacles au belvédère !

17h30 : 24 artistes en situation de handicap monteront sur la scène pour y interpréter « Croire », un spectacle de chants, de danse et de théâtre, sur les croyances.

20h30 : 3 adultes et 3 adolescents joueront « Assis », une comédie de boulevard, au rythme endiablé, où les répliques et les gags fusent. Marie, ancienne cheffe d’entreprise surbookée, a fait un burn-out. le temps d’une soirée, elle accueille des parents célibataires et ayant comme elle un enfant adolescent. Les 6 personnes aux caractères totalement opposés, vont devoir se comprendre et se supporter.

+33 6 61 99 04 71 Art muse et vous

Chemin de la Carrère Belvédère Serres-Castet

