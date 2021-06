Soirée spéciale pour la clôture des expositions « L’EAU, L’AIR, LA TERRE, LE FEU » ET « COLLECTION » Bureau d’Information Touristique,Angonia, 26 juin 2021-26 juin 2021, Martres-Tolosane.

Le 26 juin pour la fin de l’exposition à l’Office du Tourisme de Martres-Tolosane (espace d’exposition du Centre d’Interprétation du Patrimoine) 18h30 Visite accompagnée et apéritif dinatoire + concert 8 € l’assiette + apéritif offert 20 € forfait assiette + apéritif + Concert Concert 20h30 Entrée 15 € Dans le cadre du Festival International de Musique en Occitanie qui propose une soirée autour de 3 langues méditerranéennes : occitan, français et italien. Cinq Mélodies de Troubadours dans la langue d’origine de textes du 12e siècle des plus grands troubadours. Plus belles mélodies françaises de Fauré à Poulenc. Airs d’opéra les plus célèbres de Puccini, Ponchielli et Giordana. Les Amis du Verbe seront là pour accentuer la beauté des textes pour votre plus grand plaisir. Avec : Sylvia CAZENEUVE, soprano lyrique et Edmund Barton BULLOCK, pianiste et compositeur Partenaires : Région Occitanie, Département de la Haute-Garonne, SACEM, Pianos Callegari.

Bureau d'Information Touristique,Angonia Place Henri Dulion, Martres-Tolosane



