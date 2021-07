Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Gironde, Saint-Laurent-Médoc Soirée repas bandas au Château Julia Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Laurent-Médoc

Soirée repas bandas au Château Julia Saint-Laurent-Médoc, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Laurent-Médoc. Soirée repas bandas au Château Julia 2021-07-24 – 2021-07-24

Saint-Laurent-Médoc Gironde Saint-Laurent-Médoc 8 EUR Le Château Julia vous propose de venir partager un moment de fête avec la Banda Pays Médoc Lous Vinherous autour d’un repas proposé par son traiteur Lou Vincent. Dress code rouge et blanc de rigueur. Le repli sous abri est prévu en cas de mauvais temps. La lotion anti-moustiques est recommandée. La nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver. Le Château Julia vous propose de venir partager un moment de fête avec la Banda Pays Médoc Lous Vinherous autour d’un repas proposé par son traiteur Lou Vincent. Dress code rouge et blanc de rigueur. Le repli sous abri est prévu en cas de mauvais temps. La lotion anti-moustiques est recommandée. La nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver. Le Château Julia vous propose de venir partager un moment de fête avec la Banda Pays Médoc Lous Vinherous autour d’un repas proposé par son traiteur Lou Vincent. Dress code rouge et blanc de rigueur. Le repli sous abri est prévu en cas de mauvais temps. La lotion anti-moustiques est recommandée. La nombre de places étant limité, nous vous conseillons de réserver. banda pays medoc dernière mise à jour : 2021-07-17 par OT Médoc-Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Laurent-Médoc Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Laurent-Médoc Adresse Ville Saint-Laurent-Médoc lieuville 45.16897#-0.89182