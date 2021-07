Soirée Privée / réservée aux détenteurs du pass Culture – Expo « Disgusting Food Museum » Cap Sciences, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Bordeaux.

Visite de l’exposition « Disgusting Food Museum » avec bar de dégustation et rencontre culinaire sur le thème de l’Afrique ! ⚠ Attention : cette offre est destinée aux jeunes bénéficiaires du pass Culture ! **Lundi 12 juillet 2021 de 18h30 à 20h30** ✅ 7€ « Beurk ! » ? Ce qui est dégoûtant pour les uns ne l’est pas forcément pour les autres ! L’expo présente 85 aliments et pratiques alimentaires connus comme les plus dégoûtants au monde. Entre fromage puant, soupe de tortue, insectes ou encore œufs de cent ans, chacun met son dégoût à l’épreuve ! Une belle manière de faire évoluer nos idées reçues, et de s’ouvrir à d’autres pratiques alimentaires. La visite se complète par une dégustation au bar. Qui aura le cran de sentir le fromage qui pue le plus au monde ? De goûter du requin fermenté ? Pour compléter l’expérience, une jeune entreprise de l’économie sociale et solidaire : « Marie Curry, les jeunes cuisinières » vous proposera de découvrir des spécialités qui mixent diverses influences africaines. Des saveurs d’ailleurs pour vous réconcilier avec le goût. Bon appétit ! _Rendez-vous sur l’appli Pass culture pour réserver votre soirée. Présentez-vous le 12 juillet avec votre contremarque Pass Culture à l’accueil de Cap Sciences._

Tarif de 7 euros, réservation sur l’application pass culture

Profitez de votre pass culture pour une soirée à Cap Sciences ! Programme : visite de l’exposition « Disgusting Food Museum » avec bar de dégustation et rencontre culinaire sur le thème de l’Afrique !

Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan, Bordeaux



