Salle polyvalente, le jeudi 30 septembre à 19:00

L’association Act en Rue organise une soirée de préparation avec des bénévoles pour le festival de [**La Mekanik du Rire**](https://www.lamekanikdurire.com/), le jeudi 30 septembre à 19h00 à la salle polyvalente. Si vous souhaitez devenir bénévole pour le festival, retrouvez toutes les infos via ce lien : [[https://www.lamekanikdurire.com/soutenir/b%C3%A9n%C3%A9volat/](https://www.lamekanikdurire.com/soutenir/b%C3%A9n%C3%A9volat/)](https://www.lamekanikdurire.com/soutenir/b%C3%A9n%C3%A9volat/) Organisée par l’association Act en Rue Salle polyvalente 6 Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne

2021-09-30T19:00:00 2021-09-30T21:00:00

