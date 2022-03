Soirée Pierres en Lumières en l’église Saint-Charles de Percy Valdallière Valdallière Catégories d’évènement: Calvados

Soirée Pierres en Lumières en l’église Saint-Charles de Percy Valdallière, 21 mai 2022, Valdallière. Soirée Pierres en Lumières en l’église Saint-Charles de Percy Saint Charles de Percy Eglise de Saint Charles de Percy Valdallière

2022-05-21 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-21 22:30:00 22:30:00 Saint Charles de Percy Eglise de Saint Charles de Percy

Valdallière Calvados Valdallière Concert à l’église de Saint-Charles de Percy, Concert à l’église de Saint-Charles de Percy, mairie.saintcharlesdepercy@valdalliere.fr +33 2 31 68 45 43 https://www.valdalliere.fr/ Concert à l’église de Saint-Charles de Percy, Fondation du patrimoine

