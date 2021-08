Saint-Denis-la-Chevasse Espace Richelieu Saint-Denis-la-Chevasse, Vendée Soirée Nouveaux Talents Espace Richelieu Saint-Denis-la-Chevasse Catégories d’évènement: Saint-Denis-la-Chevasse

Vendée

Soirée Nouveaux Talents Espace Richelieu, 7 octobre 2021, Saint-Denis-la-Chevasse. Soirée Nouveaux Talents

Espace Richelieu, le jeudi 7 octobre à 20:30

Scène incontournable de l’âme L’Air d’en Rire, 5 artistes aux univers bien différents viendront brûler les planches de l’Espace Richelieu. Ils ont 20 minutes chacun pour vous séduire. Venez voter pour l’humoriste qui remportera le Prix du public 2021 ! Un jury professionnel composé de directeurs de programmation et de salles votera également pour le Prix du jury Pro. Qui succédera à Emilie Déletrez (2010), Daniel Camus (2012), Elodie Poux (2014) et Julien Santini (2016), François Guédon (2017) , Tristan Lucas (2018) et Harold Barbé (2019) ?

Plein tarif : 14€

Scène découvertes avec Avril, Marion Pouvreau, Sylvain Morand, Amandine Lourdel et Adrien Montowski Espace Richelieu 5 place Richelieu, Saint Denis La Chevasse Saint-Denis-la-Chevasse Vendée

2021-10-07T20:30:00 2021-10-07T23:00:00

