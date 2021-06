Amilly domaine de la Pailleterie Amilly, Loiret Soirée musicale à l’Ecole de musique domaine de la Pailleterie Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

Soirée musicale à l’Ecole de musique domaine de la Pailleterie, 25 juin 2021-25 juin 2021, Amilly. Soirée musicale à l’Ecole de musique

domaine de la Pailleterie, le vendredi 25 juin à 20:00

L’Ecole municipale de musique donnera une soirée musicale gratuite le vendredi 25 juin dès 20h, dans un format restreint en raison des contraintes sanitaires en vigueur. Une scène installée dans le jardin du Domaine de la Pailleterie accueillera successivement tous les ensembles de l’école qui joueront des pièces courtes, soit un peu plus d’une heure de concert en plein air. Le public sera assis. Gratuit et ouvert à tous. En cas de pluie, le concert sera annulé.

Gratuit et ouvert à tous. En cas de pluie, le concert sera annulé.

Soirée musicale à l’Ecole de musique domaine de la Pailleterie 45200 Amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-25T20:00:00 2021-06-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amilly, Loiret Étiquettes évènement : Autres Lieu domaine de la Pailleterie Adresse 45200 Amilly Ville Amilly lieuville domaine de la Pailleterie Amilly