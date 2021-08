Blaye Blaye Blaye, Gironde Soirée: Les vendredis d’Afoulki Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Soirée: Les vendredis d’Afoulki Blaye, 19 août 2021, Blaye. Soirée: Les vendredis d’Afoulki 2021-08-19 – 2021-08-19 Rue du Couvent des Minimes Association Afoulki

Blaye Gironde Au programme de la soirée:

18h00: -Apéro Tapas et artisanat marocain (tapis, objets en thuyas, huile d’argan…)

-Galerie d’art avec Souvenirs de racines, Kaouthar ZOURKANI

-Retrait des réservations du repas. 20h00:

-Concert dans le cloître du couvent des minimes avec le groupe Arquitania, 21h00:

