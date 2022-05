Soirée Lecture Musicale – Les Orages Caen, 21 mai 2022, Caen.

Samedi 21 mai, le salon du livre Epoque propose une soirée lecture-musicale.

Avec Albin de la Simone, musicien (album « Happy end », Tôt ou tard, 2021) et Sylvain Prudhomme, écrivain, prix Femina et prix Landerneau 2019 pour Par les routes (Les Orages,Gallimard).

Sylvain Prudhomme et Albin de la Simone s’apprécient, s’écoutent et se lisent. La publication récente des histoires de l’un (Les Orages, Gallimard) a permis d’envisager un pont avec les chansons de l’autre. Tous deux explorent ces moments où un être vacille, où tout à coup il est à nu. Heures de vérité. Bouleversements parfois infimes, presque invisibles du dehors. Tourmentes après lesquelles reviennent le calme, le soleil, la lumière. Dans les deux cas, en quelques pages ou en quelques minutes, une ambiance et un ton s’installent, tout en douceur. C’est fait de simplicité touchante, de tendre délicatesse et de mélancolie fragile.

Un peu comme une peinture se dévoilerait touche par touche, ils révèleront, par les sons, les voix et le dessin, leurs belles correspondances.

epoque@caen.fr +33 2 31 30 41 00

