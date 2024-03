Soirée Krispy Records #3 : De Phase + Anko + Nalla La CLEF Saint-Germain-en-Laye, samedi 30 mars 2024.

Soirée Krispy Records #3 : De Phase + Anko + Nalla Retour de la soirée Krispy après 2 éditions mémorables. Nous renouvelons notre collab’ avec le studio/label du 78 aux influences jazz, groove, soul… Samedi 30 mars, 20h00 La CLEF 15€ plein | 10€ adhérents CLEF

Début : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T20:00:00+01:00 – 2024-03-30T23:30:00+01:00

D’abord, une rencontre entre 2 inconnus, puis après quelques notes de musique échangées, comme une impression de connaître l’autre depuis 100 vies. Presque 10 ans plus tard, Killian « K2 » Rebreyend et Pablo « Basstos » Auguste vous emmènent dans cette aventure qu’est De Phase. Un duo avec une expérience avérée de la scène et du live, promis aujourd’hui à un avenir radieux, qui aime créer des ponts entre le jazz, la musique électronique et la soul moderne, pour un rendu éclectique et novateur à l’image de cette jeune génération de musiciens.

Anko est un duo de musique electro-acoustique, crée en 2016 par Nicolas de Ferran et Antoine Félix Martin. Leur musique est un carrefour où se rencontrent trip-hop, drum’n’bass, jazz et néo-classique. Une musique captivante où les textures électroniques se confondent avec la chaleur des instruments acoustiques. Et qui transporte l’auditeur dans un univers musical immersif et empreint de nostalgie, saisissant l’essence de chaque genre pour former un tout à la fois doux et puissant. Leur 1er EP, « Waved », sorti en 2018, a servi de 1ère fenêtre sur leur univers musical. Suivi de « Tides » en 2023 : un EP qui fait le lien entre « Waved » et leur album « Moon » qui sortira plus tard dans l’année.

Parisienne pur jus, Nalla allie la fougue du jazz, le charme de la soul et l’insolence du hip-hop pour une bande-son ultra-moderne aussi sincère que fédératrice. Elle exprime son spleen sarcastique à travers des chansons qu’elle compose, écrit et produit. Si vous aimez Amy Winehouse, Duffy, Erykah Badu ou les Silk Sonic, alors Nalla – en duo piano-voix pour une ambiance intimiste avec Lucien Debouverie aux claviers – aura grande chance de vous séduire !

