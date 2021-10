Périers Périers Manche, Périers Soirée jeux “Le grand frisson” Périers Périers Catégories d’évènement: Manche

Périers

Soirée jeux “Le grand frisson” Périers, 29 octobre 2021, Périers. Soirée jeux “Le grand frisson” 2021-10-29 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-29 00:00:00 00:00:00 Ludothèque – COCM 4 Place du Fairage

Périers Manche Différents jeux en lien avec Halloween pour tout public. Les participants peuvent venir déguisés. Différents jeux en lien avec Halloween pour tout public. Les participants peuvent venir déguisés. ludotheque@cocm.fr +33 2 33 76 73 35 Différents jeux en lien avec Halloween pour tout public. Les participants peuvent venir déguisés. dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Périers Autres Lieu Périers Adresse Ludothèque - COCM 4 Place du Fairage Ville Périers lieuville 49.18577#-1.40895