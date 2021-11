Beaugency centre social le labO des possibles Beaugency, Loiret soirée jeux de société centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

centre social le labO des possibles, le mardi 23 novembre à 18:00

C’est un temps de jeux de société ouvert à tous. Venez découvrir de nouveaux jeux, en retrouver des incontournables pour jouer ensemble et vivre un moment de convivialité. Vous pouvez apporter l’un de vos jeux pour le faire découvrir aux autres. Pour tous renseignements, contactez nous au Lab’o des possible.

gratuit, sans inscription, enfant accompagné de son parent

2021-11-23T18:00:00 2021-11-23T20:00:00

