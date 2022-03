Soirée jeux Bardos Bardos Catégories d’évènement: Bardos

Pyrénées-Atlantiques

Soirée jeux Bardos, 23 septembre 2022, Bardos. Soirée jeux Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos

2022-09-23 – 2022-09-23 Maison Eihartzea 199 route de Bidache

Bardos Pyrénées-Atlantiques Bardos De 18 h à 21 h. De 18 h à 21 h. +33 5 33 09 45 03 De 18 h à 21 h. Alsen

Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bardos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bardos Adresse Maison Eihartzea 199 route de Bidache Ville Bardos lieuville Maison Eihartzea 199 route de Bidache Bardos Departement Pyrénées-Atlantiques

Bardos Bardos Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bardos/

Soirée jeux Bardos 2022-09-23 was last modified: by Soirée jeux Bardos Bardos 23 septembre 2022 Bardos Pyrénées-Atlantiques

Bardos Pyrénées-Atlantiques