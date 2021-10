Bonnétable Bonnétable Bonnétable, Sarthe SOIRÉE HALOWEEN – À LA RECHERCHE DU GRIMOIRE PERDU Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe

SOIRÉE HALOWEEN – À LA RECHERCHE DU GRIMOIRE PERDU 2021-10-29 16:30:00 – 2021-10-29 19:00:00 Centre Social Mazagran 8 rue Mazagran

Bonnétable Sarthe Bonnétable Grand jeu Halloween en famille : Venez aider les deux sorcières du centre Mazagran à retrouver leur vieux grimoire

RDV à 16h au centre Mazagran : Goûter d’accueil et explication du jeu

16h30: Déambulation dans les rues. Énigmes et défis pour tenter de retrouver le grimoire perdu

18h/18h15: Retour au centre Mazagran pour le dénouement de l’histoire

